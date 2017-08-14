Вице-президент «Бетиса»: Хави Гарсия исключительный игрок, он важен для нас

Вице-президент «Бетиса» Лоренцо Серра Феррер прокомментировал ожидающийся переход полузащитника «Зенита» Хави Гарсии. 12 августа испанец прибыл в Севилью для того, чтобы пройти медицинское обследование.
«Нам нужно уладить некоторые юридические формальности, но мы всем довольны. Он исключительный игрок и очень важен для нас. Больше на данный момент я сказать не могу», — цитирует Феррера Football Espana.
Ранее испанские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит около € 1,5 млн. Ожидается, что Гарсия подпишет с «Бетисом» четырёхлетний контракт.
Хави Гарсия прибыл в Севилью для перехода в «Бетис»