«Боруссия» Д даёт «Барселоне» две недели для завершения трансфера Дембеле

Руководство дортмундской «Боруссии» дало «Барселоне» две недели для того, чтобы завершить сделку по переходу нападающего Усмана Дембеле в каталонский клуб, сообщает Daily Mail.
«Этого времени более чем достаточно», — сказал генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.
Ранее Ватцке заявил, что суммы в размере € 100 млн будет недостаточно для приобретения Дембеле. Сам Усман согласовал условия личного контракта с «Барсой» и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, в следствие чего дортмундцы отстранили форварда от занятий с командой.