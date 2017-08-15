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Серхи Роберто недоволен и может покинуть «Барселону»

15 августа 2017, вторник. 09:28 Футбол

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может покинуть свой нынешний клуб, передаёт испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, футболист недоволен тем, что не всегда выходит на поле в основном составе с тех пор, как команду возглавил Эрнесто Вальверде. Кроме того, не добавила ему хорошего настроения информация о том, что «Барселона» приобретёт бразильского полузащитника Паулиньо у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Последний 17 августа пройдёт в каталонском клубе медицинский осмотр.

Контракт Серхи Роберто с сине-гранатовыми истекает летом 2019 года. В прошлом сезоне игрок принял участие в 32 матчах Примеры и отдал 6 результативных передач.

«Барселона» отклонила предложение «МЮ» по Серхи Роберто в размере £ 36 млн
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Серхи Роберто
Новости. Футбол
15 августа 2017, вторник
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