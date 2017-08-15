Серхи Роберто недоволен и может покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может покинуть свой нынешний клуб, передаёт испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, футболист недоволен тем, что не всегда выходит на поле в основном составе с тех пор, как команду возглавил Эрнесто Вальверде. Кроме того, не добавила ему хорошего настроения информация о том, что «Барселона» приобретёт бразильского полузащитника Паулиньо у китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». Последний 17 августа пройдёт в каталонском клубе медицинский осмотр.
Контракт Серхи Роберто с сине-гранатовыми истекает летом 2019 года. В прошлом сезоне игрок принял участие в 32 матчах Примеры и отдал 6 результативных передач.
«Барселона» отклонила предложение «МЮ» по Серхи Роберто в размере £ 36 млн