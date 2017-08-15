Витиньо: попадание в групповой этап Лиги чемпионов – принципиальная цель ЦСКА

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне 15 августа.
«Янг Бойз» более тяжёлый соперник, чем АЕК? Со всеми тяжело. Тем более если они добрались до этой стадии. Не могу сказать, что хорошо знал этого соперника, когда он нам выпал при жеребьёвке. Но мы изучаем команды, с которыми встречаемся. Для нас попадание в групповой этап Лиги чемпионов – принципиальная цель, и мы на ней сконцентрированы", — сказал Витиньо в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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