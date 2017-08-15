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Защитник «Енисея» Васильев помог фанатам разрисовать городской трамвай

15 августа 2017, вторник. 10:47 Футбол

Защитник «Енисея» Максим Васильев помог болельщикам клуба разрисовать городской трамвай. Об этом говорится на официальной странице красноярского клуба в «Твиттере».

Отмечается, что фанаты решили разукрасить трамвай в клубные цвета по собственной инициативе. Помимо Васильева участие в рисовании приняли игроки ЖФК «Енисей» Екатерина Ларина и Екатерина Авхимович.

«Енисей» после восьми туров занимает в ФНЛ 2-е место. Таблицу Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео также можно посмотреть на странице «Енисея» в «Твиттере».

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Источник: Официальный "твиттер" ФК "Енисей" Сообщить об ошибке
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ФК Енисей Максим Васильев Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
15 августа 2017, вторник
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