Защитник «Енисея» Васильев помог фанатам разрисовать городской трамвай

Защитник «Енисея» Максим Васильев помог болельщикам клуба разрисовать городской трамвай. Об этом говорится на официальной странице красноярского клуба в «Твиттере».
Отмечается, что фанаты решили разукрасить трамвай в клубные цвета по собственной инициативе. Помимо Васильева участие в рисовании приняли игроки ЖФК «Енисей» Екатерина Ларина и Екатерина Авхимович.
«Енисей» после восьми туров занимает в ФНЛ 2-е место. Таблицу Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео также можно посмотреть на странице «Енисея» в «Твиттере».
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