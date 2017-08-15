«Утрехт» в преддверии матча с «Зенитом» на два месяца лишился полузащитника Кали

Защитник «Утрехта» Анауар Кали получил травму и не сыграет против «Зенита» в двух матчах квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Произошло это в первом туре чемпионата Нидерландов с «АДО Ден Хааг» (3:0), говорится на сайте «Утрехта».
Анауар Кали появился на поле в стартовом составе, но на 27-й минуте был заменён. В ходе обследования врачи диагностировали у 26-летнего футболиста разрыв ахиллова сухожилия. На восстановление полузащитнику потребуется не менее двух месяцев.
Таким образом, Анауар Кали не сыграет против «Зенита» 16 августа, а также не поможет «Утрехту» в ответном поединке, который состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Утрехт» — «Зенит». Начало – 19:00 мск.
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