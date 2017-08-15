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«Арсенал»: только мы видим, как мяч попадает в руку игроку «Урала»?

15 августа 2017, вторник. 15:47 Футбол

Тульский «Арсенал» на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовал видео одного из моментов матча 6-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). В данном эпизоде мяч попал в руку лежащему игроку екатеринбургской команды, но арбитр Алексей Сухой нарушения не усмотрел.

«Ой, а это только мы видим, как мяч попадает в руку игроку «Урала»?» — говорится в комментарии к видео.

Напомним, что «Арсенал» уже к 10-й минуте вёл в счёте (2:0), но упустил победу.

Видео также можно посмотреть на официальной странице «Арсенала» в «Твиттере».

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
14 августа 2017, понедельник. 19:30 МСК
Арсенал
Тула
2 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 – Сунзу – 5, 2:0 – Максимов – 10, 2:1 – Бикфалви – 42, 2:2 – Евсеев – 69
Божович: счёт матча с «Уралом» — 2:2, но тульский «Арсенал» проиграл
Источник: Официальный "твиттер" ФК "Арсенал" (Тула) Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
15 августа 2017, вторник
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