«Арсенал»: только мы видим, как мяч попадает в руку игроку «Урала»?

Тульский «Арсенал» на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовал видео одного из моментов матча 6-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). В данном эпизоде мяч попал в руку лежащему игроку екатеринбургской команды, но арбитр Алексей Сухой нарушения не усмотрел.
«Ой, а это только мы видим, как мяч попадает в руку игроку «Урала»?» — говорится в комментарии к видео.
Напомним, что «Арсенал» уже к 10-й минуте вёл в счёте (2:0), но упустил победу.
Видео также можно посмотреть на официальной странице «Арсенала» в «Твиттере».
Божович: счёт матча с «Уралом» — 2:2, но тульский «Арсенал» проиграл