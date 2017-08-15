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Манчини: состояние игроков «Зенита» перед матчем в Утрехте остаётся под вопросом

15 августа 2017, вторник. 19:03 Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от первого матча с «Утрехтом» в плей-офф квалификации Лиги Европы. Игра пройдёт в Нидерландах завтра, 16 августа.

«Мы, естественно, хотим победить, но не уверен, что «Утрехт» с этим так просто согласится. Игра будет непростой, но ничего невозможного нет, так что я надеюсь на позитивный результат.

«Утрехт» играет в голландском стиле, а с командами из этой страны всегда непросто. Они, как и большинство голландских команд, играют в открытый футбол, много проводят времени в атаке. У них хорошо поставлена игра, сильный тренер, так что да — будет тяжело.

Все, кто приехал сюда, теоретически готовы сыграть. Посмотрим на их физическое состояние и оценим его после сегодняшней и завтрашней тренировок. Последнюю игру мы провели буквально 40 часов назад, так что состояние футболистов пока остаётся под вопросом.

Когда ждать появления Нобоа? Он наш футболист, правда, ещё пока не готов на все сто процентов. Завтра мы посмотрим, включать ли его в состав. Изменения могут быть, поскольку мы проводим матчи каждые три дня.

Можно ли ждать от наших аргентинских новичков результата здесь и сейчас? Не считаю, что только от них зависит игра. Сейчас важно сплотить команду в единое целое, и вместе с тем сделать так, чтобы аргентинцы влились в состав, узнали лучше своих партнёров.

Система не так важна. Самое главное, чтобы футболисты выкладывались на сто процентов, чтобы никто не выпадал. 4-4-2, 4-3-2 или 5-3-2 — это всё не играет роли", — цитирует Манчини пресс-служба «Зенита».

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
Утрехт ФК Зенит Кристиан Нобоа Роберто Манчини
Новости. Футбол
15 августа 2017, вторник
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