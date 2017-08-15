Газзаев: c «Янг Бойз» не будет просто, но я верю, что ЦСКА пройдёт

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от противостояния «армейцев» со швейцарским «Янг Бойз» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов, а также высказал мнение о полузащитнике красно-синих Александре Головине.
«К этому сопернику нужно относиться с уважением. «Янг Бойз» прошёл киевское «Динамо» в прошлом раунде, потому просто «армейцам» не будет. Но я верю, что ЦСКА пройдёт «Янг Бойз». В этом нет сомнений.
Прежде чем понять, что собой представляет команда в новом сезоне, должна пройти минимум треть чемпионата. Хотя и сейчас нет сомнений — ЦСКА будет бороться за призовые места в России. Однако для игры – не участия, а именно игры — в Лиге чемпионов «армейцам» необходимо усиление. Это не проходной турнир, и слабых команд там нет.
Александр Головин с каждым матчем играет всё сильнее. Он точно один из лидеров ЦСКА. И, что особенно приятно, Александр – воспитанник клуба. Пора ли Головину в Европу? Скажу так: чем больше наших игроков выступает в сильнейших чемпионатах, тем лучше. Но указывать никому не хочу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.