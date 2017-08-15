Бускетс: «Барселона» не сдалась, мы уже забивали три гола на «Сантьяго Бернабеу»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился ожиданиями от ответного матча за Суперкубок Испании с «Реалом».
В первом матче на своём стадионе сине-гранатовые уступили со счётом 1:3. Ответная игра пройдёт в Мадриде 17 августа, начало — в 00:00 мск.
«Мы знаем, что будет сложно выиграть трофей, но мы не сдались. Эта игра поможет нам вырасти как команда. Жизненно важно, чтобы мы не пропустили. Нелегко забить три гола на „Бернабеу“, но мы делали это раньше. Постараемся действовать надёжно и компактно и добиться необходимого результата, хотя знаем, что это будет трудно.
Кто лучше или хуже, зависит от многих вещей. Можно посмотреть на трофеи в последние годы, но также и на наши матчи в последнее время. Мы выиграли там в чемпионате. «Барселона» и «Реал» — две хорошие команды, и в каждой игре может случиться что угодно", — приводит слова Бускетса англоязычная версия сайта Sport.es.