Болельщики проводили ЦСКА на матч с «Янг Бойз»

Около двух десятков болельщиков ЦСКА, в том числе дети, проводили команду из отеля в центре Берна на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз».
Интересно, что на «Стад де Суисс» гости прибыли на четверть часа раньше хозяев, передаёт спецкор «Чемпионата» в Швейцарии Олег Лысенко.
Посмотреть видео о том, как болельщики провожают ЦСКА на игру с «Янг Бойз», можно на «Чемпионате».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Янг Бойз». Начало — в 21:45 по московскому времени.