Глава «Спорт Ресифи» рассказал, почему отклонил предложение «Спартака» по Фелипе

Президент «Спорт Ресифи» Арнальдо Баррос рассказал, почему бразильский клуб отклонил предложение московского «Спартака» о переходе полузащитника Эвертона Фелипе.
«Поступившее предложение было меньше рыночной стоимости игрока. Это не был один миллион бразильских реалов, который фигурировал в прессе, это было разумное предложение, но оно не соответствовало нашей оценке стоимости Фелипе. Команда, которая делала предложение, сказала, что у них есть лишь одно место для иностранца и они пытаются заполнить его другим игроком — Луаном, от которого ожидают ответа. Формально предложение было отвергнуто именно из-за этого условия подождать», — цитирует Барроса Radio Jornal.
Э. Фелипе: предложение «Спартака» было вдвое меньше, чем хотел «Спорт Ресифи»