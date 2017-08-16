Видео: 10 лучших голевых контратак в Бундеслиге сезона-2016/17

Официальный канал немецкой Бундеслиги в YouTube собрал подборку из 10 лучших голевых контраатк в чемпионате Германии сезона-2016/17.
Третье место заняла контратака в исполнении игроков «Герты» в матче с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:3), которую завершил Марко Фабиан. На втором месте — удачные контратакующие действия от футболистов «Майнца» и точный удар Левина Эцтунали в игре против «Аугсбурга» (2:0). Первое место было отдано игрокам «Хоффенхайма», которые в матче с «Лейпцигом» (1:2) провели образцовую контратаку, завершившуюся точным ударом Надима Амири.
Видео можно посмотреть на YouTube.
Видео: 10 лучших соло-голов в Бундеслиге сезона-2016/17