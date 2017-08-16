Погба: в прошлом сезоне все спрашивали меня о деньгах — сейчас говорят о футболе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал старт сезона в АПЛ, а также заявил, что в этом сезоне ему больше не задают вопросы о его трансферной стоимости. Летом 2016 года «МЮ» заплатил «Ювентусу» за Погба около £ 89 млн.
«В прошлом сезоне первый вопрос, который я слышал ото всех, был о деньгах и трансферной стоимости. Сейчас все спрашивают о футболе. Это говорит о многом.
В матче с «Вест Хэмом» каждый из нас играл хорошо и сражался за себя и партнёра. Это было отличное начало сезона, но главное — его концовка. Мы начали хорошо, но должны продолжать в том же духе. Матич стал ключевым игроком матча, а Лукаку забил два гола. Это как раз то, чего мы ожидали и хотели, но это лишь одна игра. Благодаря Матичу в игре с «Вест Хэмом» я мог больше внимания уделять нападению.
Могу ли я забить 20 голов за сезон? Если буду пробивать пенальти. Впрочем, главное — не то, сколько голов ты забиваешь. Можно забить 50 голов за сезон, а команда ничего не выиграет. Самое главное — победа в АПЛ. Я приехал в «МЮ» ради этого, а ещё для того, чтобы испытать себя", — приводит слова Погба The Telegraph.