Карвахаль: не концентрируемся на том, играет ли против нас Неймар или Деулофеу

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль подчеркнул, что команда готовится со всей серьёзностью к ответному матчу Суперкубка Испании с «Барселоной». В первой игре на выезде подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 3:1. В связи с этим Карвахаль вспомнил бывшего нападающего сине-гранатовых Неймара, перешедшего по окончании минувшего сезона в «ПСЖ».
«Барселона» — великая команда. Она несколько лет играла отлично и является нашим противником. Что же касается Неймара, то это футболист мирового уровня. Мне пришлось помучиться в борьбе с ним. Но это «Барселона», и мы не концентрируемся на том, играет ли против нас Неймар или Деулофеу», — цитирует Карвахаля Marca.
Ответная игра между испанскими грандами состоится 16 августа.
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