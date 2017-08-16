Кайо, которым интересовался «Зенит», может стать игроком «Реала»

Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо, в услугах которого был заинтересован «Зенит», может продолжить карьеру в Испании. По информации soymadridista.com, представители футболиста предложили его услуги «Реалу».
В Мадриде считают, что проблемы Варана и Вальехо с травмами могут привести к тому, что сезон «Реал» начнёт с четырьмя центральными защитниками, поэтому «Королевский клуб» ищет игрока в линию обороны. Ранее представители футболиста пытались устроить его в «Атлетико» и «Валенсию», но безрезультатно.
Ещё одним претендентом на 23-летнего защитника считается «Ювентус», который не смог договориться о переходе Эсекьеля Гарая из «Валенсии» и решил переключиться на Кайо.
«Зенит» отказался приобрести защитника «Сан-Паулу» Кайо за € 18 млн