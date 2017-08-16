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«Депортиво» заинтересован в услугах Диего Косты на правах аренды

16 августа 2017, среда. 10:20 Футбол

«Депортиво» заинтересован в услугах нападающего лондонского «Челси» Диего Косты, сообщает La Voz de Galicia.

Согласно информации источника, галисийский клуб был бы не прочь взять Косту на правах аренды в первом круге сезона-2017/18. В услугах этого футболиста на постоянной основе заинтересован мадридский «Атлетико», однако вследствие санкций ФИФА к столичному клубу Коста не может играть за него до 1 января. С другой стороны, у футболиста сборной Испании очень высокая зарплата, которая «Депортиво» не по карману. Поэтому галисийцы надеются, что «Атлетико» возьмёт на себя часть оклада игрока, если приобретёт его.

Ранее стало известно, что Коста, которого наставник «Челси» Антонио Конте не хочет видеть в своей команде, сейчас находится в Бразилии и тренируется по индивидуальной программе.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Депортиво Челси Диего Коста Трансферы
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
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