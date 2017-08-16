10-й номер, под которым играл Тотти, остался вакантным в сезоне-2017/18

«Рома» на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовала заявку на сезон-2017/18 с номерами футболистов. Никто из игроков не решился взять 10-й, вакантный номер, под которым ранее выступал капитан римлян Франческо Тотти. Отметим, что руководство «Ромы» не выводило номер из обращения.
Франческо Тотти играл за «Рому» с 1993 года, воспитанником которой является. На его счету 785 официальных матчей, 307 голов и 124 результативные передачи. Сезон-2016/17 стал для 40-летнего Тотти последним в футболке «Ромы».
Полностью заявку «Ромы» можно посмотреть в «Твиттере».