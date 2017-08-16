В Краснодаре усилят меры безопасности в преддверии матча с «Црвеной Звездой»

В Краснодаре в преддверии матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» усилят меры безопасности. Об этом говорится на сайте городской администрации.
«Игра ожидается зрелищной. В Краснодар уже прибывают футбольные фанаты. Убедительная просьба к ним держаться корректно, соблюдать общепринятые правила поведения как на стадионе во время матча, так и в целом во время пребывания в столице Кубани. Все попытки недисциплинированных болельщиков нарушить безопасность и порядок будут немедленно пресекаться», — говорится в сообщении.
В течение дня порядок вокруг стадиона и в городе в целом будет обеспечивать усиленный контингент сотрудников УВД по городу Краснодару — всего более 700 человек. В усиленном режиме будут работать наряды ДПС и ГИБДД.
Матч «Краснодар» — «Црвена Звезда» состоится 17 августа. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.