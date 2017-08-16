«Динамо»: стараемся в самые короткие сроки снять запрет на регистрацию игроков

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов рассказал о работе клуба по снятию запрета на регистрацию новичков, который был наложен на бело-голубых в середине июля в связи с задолженностью перед полузащитником Янном М'Вила, который сейчас выступает в «Рубине».
«Мы стараемся в самые короткие сроки снять с «Динамо» запрет на регистрацию игроков. Понятно, что успеть надо до 31 августа, после этого регистрация будет не нужна. Пока о сроках говорить сложно, но мы делаем всё возможное, чтобы решить проблему.
Мы общаемся с игроками, перед которыми имеется задолженность, ведём диалог. Со стороны футболистов есть понимание. Ничего критичного не происходит», — сказал Кречетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.