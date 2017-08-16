Ледяхов: «Зенит» – главный фаворит чемпионата? Вряд ли

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов, несколько лет отработавший в тренерском штабе красно-белых, поделился мнением о неудачном старте московской команды в нынешнем сезоне РФПЛ, а также призвал не спешить называть «Зенит» главным фаворитом чемпионата.
«Допустил ли Каррера какие-то ошибки на старте сезона? Нет. Когда читаю, что Массимо, дескать, устал, становится смешно. Отчего он мог устать? От золотых медалей, которые завоевал в первый же год самостоятельной работы? Глобальных просчётов у Карреры не вижу. Просто пока идёт расплата за прошлый сезон. Надо перетерпеть, дождаться, когда наберут форму лидеры, – и всё наладится. В этом смысле матч с „Локомотивом“ – ключевой. Если „Спартак“ вдруг снова проиграет, может случиться психологический надлом. Если же победит, скоро вернётся в чемпионскую гонку. Не верю, что „Спартак“ потеряет очки. Слишком много у „Локомотива“ проблем. Особенно в атаке, где приходится играть по принципу „как получится“.
«Зенит» – главный фаворит чемпионата? Вряд ли. Сейчас здорово смотрятся только Кокорин да Кузяев. Оборона не отличается надёжностью. Новички, включая аргентинцев, в командную игру пока не вписаны. Паредес и Дриусси – ребята молодые, талантливые, но переоценивать их не стоит. Вон Жулиано год назад начал блестяще, а теперь его в Турцию с трудом спихнули… Конечно, в тройку «Зенит» попадёт, но лёгкой жизни в борьбе со «Спартаком» и ЦСКА у него точно не будет.
Что касается «Спартака», то парни все эмоции оставили в прошлом сезоне. Времени на восстановление не хватило. Особенно возрастным игрокам – Глушакову, Самедову и Комбарову, которые участвовали в Кубке конфедераций. А усиления по каким-то причинам пока не произошло. Пожалуй, это главная причина стартовых неудач «Спартака», — сказал Ледяхов.