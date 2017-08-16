С. Петров: «Краснодар» должен играть так же жёстко, как «Црвена Звезда»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров поделился ожиданиями от первого матча квалификационного раунда пей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Встреча состоится 17 августа и пройдёт в Краснодаре.
«Я думаю, нам надо играть так же жёстко, не уступать в борьбе, контролировать ход игры. Самое главное быть внимательными в обороне, использовать все свои моменты впереди», — цитирует Петрова Rusfootball.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Црвена Звезда». Начало встречи – в 20:00 мск.
В Краснодаре усилят меры безопасности в преддверии матча с «Црвеной Звездой»