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Ван Стее: запасные игроки «Зенита» могут играть в ведущих командах Эредивизии

16 августа 2017, среда. 16:14 Футбол

Бывший спортивный директор «Зенита» Ханк ван Стее поделился ожиданиями от матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом». Первая встреча состоится 16 августа в Нидерландах.

«Это был великий период. Я работал над привлечением примерно 80% игроков, которые всё ещё в команде. Игра «Зенита» зависит от того, как они хотят действовать. Они могут играть исключительно на результат, с минимальными затратами получить максимальную отдачу. «Зенит» проповедует атакующий футбол. Жаль, что в ближайшем матче в чемпионате их ожидает не трудный соперник. Тогда бы они могли поберечь силы. Но даже запасные игроки «Зенита» могут играть в ведущих клубах Эредивизии», — цитирует ван Стее NOS.nl.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Утрехт» — «Зенит». Начало – в 19:00 мск.

Эмануэльсон: «Утрехту» будет непросто, но «Зенит» — это не команда суперзвёзд
Источник: NOS.nl Сообщить об ошибке
Теги
Утрехт ФК Зенит Хенк ван Стее
Новости. Футбол
16 августа 2017, среда
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