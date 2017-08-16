Ван Стее: запасные игроки «Зенита» могут играть в ведущих командах Эредивизии

Бывший спортивный директор «Зенита» Ханк ван Стее поделился ожиданиями от матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом». Первая встреча состоится 16 августа в Нидерландах.
«Это был великий период. Я работал над привлечением примерно 80% игроков, которые всё ещё в команде. Игра «Зенита» зависит от того, как они хотят действовать. Они могут играть исключительно на результат, с минимальными затратами получить максимальную отдачу. «Зенит» проповедует атакующий футбол. Жаль, что в ближайшем матче в чемпионате их ожидает не трудный соперник. Тогда бы они могли поберечь силы. Но даже запасные игроки «Зенита» могут играть в ведущих клубах Эредивизии», — цитирует ван Стее NOS.nl.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Утрехт» — «Зенит». Начало – в 19:00 мск.