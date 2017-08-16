Гюндоган: всё время ощущал помощь со стороны «Сити», хочу отплатить клубу за это

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился впечатлениями от возвращения на поле в товарищеском матче с «Жироной» (0:1). Немецкий футболист сыграл впервые с декабря прошлого года — всё это время он восстанавливался от травмы.
«Когда я получил травму в матче с «Уотфордом», в последующий период мои партнёры по команде, весь персонал, медицинский департамент и остальные относились ко мне чрезвычайно здорово. Я ценю это, поскольку мне было непросто.
Я был травмирован в момент перехода в «Манчестер Сити», затем я проложил себе путь обратно на поле, два-три месяца хорошо справлялся, а потом снова получил травму. Это было очень тяжело. Но я постоянно ощущал помощь со стороны клуба. Очень хочу отплатить за всё это», — цитирует Гюндогана пресс-служба «горожан».