Экс-форвард «Спартака» Мовсисян оcтанется в MLS до зимы

Бывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян, выступающий за «Реал Солт-Лейк», не перейдёт в пражскую «Славию», информирует официальный сайт MLS. Ранее сообщалось, что чешский клуб, скорее всего, бесплатно арендует форварда и будет платить ему половину зарплаты.
Источник отмечает, что «Славия» действительно была заинтересована в переходе 29-летнего армянского футболиста, однако в последние недели её интерес к игроку ослабел, и клуб отказался от идеи его приобретения. Нынешний клуб Мовсисяна «Реал Солт-Лейк» пытался обменять неудачно выступающего игрока в «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сан-Хосе Эртквейкс», но безуспешно. Ожидается, что до зимы Мовсисян из «Реал Солт-Лейк» уже не уйдёт, поскольку трансферное окно в MLS закрылось несколько дней назад.
Мовсисян провёл в текущем сезоне 23 матча в регулярном чемпионате MLS и забил шесть голов (один — с пенальти). Контракт армянского футболиста с американским клубом рассчитан до конца этого года. В России помимо «Спартака» Мовсисян выступал за «Краснодар».