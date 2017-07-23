Экс-форвард «Спартака» Мовсисян близок к переходу в пражскую «Славию»

Бывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян, выступающий за «Реал Солт-Лейк», близок к переходу в пражскую «Славию», информирует MLS Transfers.
Сообщается, что чешский клуб, скорее всего, бесплатно арендует Мовсисяна и будет платить ему половину зарплаты.
29-летний Мовсисян провёл в текущем сезоне 20 матчей в регулярном чемпионате MLS и забил шесть голов (один — с пенальти). Контракт армянского футболиста с американским клубом рассчитан до конца этого года. В России помимо «Спартака» Мовсисян выступал за «Краснодар».
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