Куман: Сигурдссон прошёл медосмотр для «Эвертона», я уже видел его в синем

Полузащитник «Суонси Сити» Гилфи Сигурдссон близок к переходу в «Эвертон». Эту информацию подтвердил главный тренер «ирисок» Рональд Куман.
«Сегодня Гилфи проходил медосмотр, врачи сказали, что никаких проблем нет. Я не знаю, подписал ли он уже контракт, но в синем я его видел! Не знаю, когда он сможет дебютировать в „Эвертоне“, зависит от его готовности. Но игрок такого класса нам точно пригодится», — цитирует Кумана Sky Sports.
По информации СМИ, «ириски» договорились о трансфере 27-летнего хавбека «лебедей» за £ 45 млн (€ 49,3 млн).
«Эвертон» договорился с «Суонси» о переходе Сигурдссона за £ 45 млн