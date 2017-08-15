«Эвертон» договорился с «Суонси» о переходе Сигурдссона за £ 45 млн

Полузащитник «Суонси Сити» Гилфи Сигурдссон, судя по всему, продолжит карьеру в «Эвертоне».
По информации Sky Sports, «ириски» договорились о трансфере 27-летнего хавбека «лебедей» за £ 45 млн (€ 49,3 млн).
Источник сообщает, что 15 августа, вечером, Сигурдссон прибудет в Ливерпуль, а завтра футболист сборной Исландии пройдёт медицинское обследование.
В «Суонси» Сигурдссон перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в 2014 году. В составе валлийской команды он провёл 131 матч, забил 37 голов и отдал 30 голевых передач.
Куман подтвердил, что «Эвертон» близок к покупке Сигурдссона у «Суонси»