Ньянг, которым интересуется «Спартак», пропустил тренировку «Милана»

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг пропустил последнюю тренировку команды в преддверии первого домашнего матча раунда плей-офф Лиги Европы со «Шкендией» (17 августа), сообщает Football Italia.
По информации издания, на занятии отсутствовали Ньянг и защитник Габриэль Палетта, которые, скорее всего, покинут «Милан» в нынешнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что интерес к Ньянгу проявляет «Спартак». По данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, российский клуб может предложить за 22-летнего француза € 18-20 млн. Тем не менее красно-белые сначала хотят договориться с игроком, прежде чем сделают предложение.
В Италии сообщили, что «Спартак» может предложить € 18-20 млн за Ньянга