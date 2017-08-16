«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф отбора Лиги Европы

«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Утрехте на стадионе «Галгенвард» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 76-й минуте Гирано Керк с правого угла штрафной площади выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Сирил Дессерт головой пробил по воротам. Андрей Лунёв спас «Зенит», но на добивании оказался Закария Лабьяд и переправил мяч в сетку.
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом» состоится 24 августа в Санкт-Петербурге.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.
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