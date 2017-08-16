Мата: все игроки «МЮ» наслаждались тем, что находятся на поле «Олд Траффорд»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями от победы над «Вест Хэм Юнайтед» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
«В первом туре АПЛ мы играли дома, перед своими болельщиками. Лучшего старта в АПЛ трудно представить. В игре „МЮ“ была видна гармония, временами проходили очень хорошие атаки. Кроме того, мы забили красивые голы.
Лично я наслаждался тем, что нахожусь на поле, и, считаю, все мои товарищи по команде чувствовали то же самое. «МЮ» нужен был такой матч после поражения от «Реала» в Скопье", — цитирует Мату сайт «МЮ».
Кэррик: у «МЮ» будет много игр, рано или поздно шанс получу и я