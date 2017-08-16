«Реал» объявил стартовый состав на ответный матч с «Барселоной»

Мадридский «Реал» объявил стартовый состав на ответный матч за Суперкубок Испании с «Барселоной». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Мадридский «Реал» (стартовый состав): Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Ковачич, Кроос, Лукас Васкес, Асенсио, Бензема.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча на Суперкубок Испании «Реал» — «Барселона». Начало класико запланировано на 00:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 3:1.