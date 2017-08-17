Адвокат: показалось, что у «Утрехта» больше желания, а «Зенит» очень расслаблен

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, ныне возглавляющий сборную Нидерландов, поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы «Утрехт» — «Зенит» (1:0). Специалист присутствовал на игре.
«Сегодня „Утрехт“ сыграл здорово. Видите, иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть. Мне показалось, что у „Утрехта“ было больше желания, а „Зенит“ был слишком расслабленным. Но мне кажется, что ещё ничего не решено.
На своём поле петербуржцы, несомненно, будут выглядеть лучше. Я уверен, что „Зенит“ сыграет более организованно и повысит скорости. Это более сильная команда, чем „Утрехт“, — сказал Адвокат в эфире „Все на футбол“.
Фурсенко: не хочу оправдывать «Зенит», играли не очень быстро и академично