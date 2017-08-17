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«Спартак» готовится к матчу с «Локомотивом» в полном составе

17 августа 2017, четверг. 11:25 Футбол

«Спартак» продолжает подготовку к матчу 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Красно-белые работают в полном составе. На тренировке нет только травмированных Зе Луиша и Артёма Тимофеева. Роман Зобнин проходит курс восстановления после операции на крестообразных связках и занимается индивидуально, сообщает корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 19 августа. Начало – в 17:30 мск. После шести туров красно-белые занимают в РФПЛ 9-е место, а «Локомотив» расположился на 3-й строчке. Таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

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«Спартак» готовится к матчу с «Локомотивом» в полном составе

«Спартак» готовится к матчу с «Локомотивом» в полном составе

Фото: Championat.com
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
17 августа 2017, четверг
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