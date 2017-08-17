«Спартак» продолжает подготовку к матчу 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Красно-белые работают в полном составе. На тренировке нет только травмированных Зе Луиша и Артёма Тимофеева. Роман Зобнин проходит курс восстановления после операции на крестообразных связках и занимается индивидуально, сообщает корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 19 августа. Начало – в 17:30 мск. После шести туров красно-белые занимают в РФПЛ 9-е место, а «Локомотив» расположился на 3-й строчке. Таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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«Спартак» готовится к матчу с «Локомотивом» в полном составе
Фото: Championat.com