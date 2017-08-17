Агент: Гончаренко хочет видеть Стоцкого в ЦСКА

Олег Ерёмин, агент полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого, подтвердил наличие интереса к его подопечному со стороны главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
«Интерес со стороны ЦСКА есть. Виктор Гончаренко отлично знает Дмитрия Стоцкого и хочет видеть его в команде. Не могу обсуждать финансовую составляющую. Что касается игрока, то он тоже готов перейти в большой клуб, как ЦСКА. Но надо понимать, что он футболист с действующим контрактом и его главная задача — приносить результат той команде, в которой он играет. Как получится дальше, мы посмотрим, пока Стоцкий — игрок «Уфы», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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