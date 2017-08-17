175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Китайский клуб перекрасил стадион в золотой цвет и выиграл 5 матчей подряд

17 августа 2017, четверг. 12:17 Футбол

Руководство китайского клуба «Гуанчжоу Фули», выступающий в Суперлиге, решило перекрасить стадион в золотой цвет, отказавшись от традиционного синего. Об этом сообщает The Sun.

Решение об этом было принято в связи с тем, что команда не побеждала на своём поле на протяжении четырёх месяцев, а золотой цвет по фэншую привлекает удачу. Также был изменён цвет лестниц, которые из белых перекрасили в зелёные.

После этого «Гуанчжоу Фули» одержал сразу пять домашних побед подряд, включая игру на Кубок. Подопечные Драгана Стойковича забили 22 гола в этих матчах и пропустили 9.

«После того как мы изменили цвет стадиона, команда выиграла пять матчей и показала высокую результативность. Золотой цвет довольно приятный, теперь его не нужно менять», — сказал Стойкович.

Ближайший матч на своём поле «Гуанчжоу Фули» проведёт 20 августа против «Шаньдун Лунэн». Таблицу китайской Суперлиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Халк показывает усы, Оскар пинает мяч в соперников. В Китае продолжают жечь
Пока все следили за Кубком конфедераций, а европейские команды готовились к новому сезону, Китай продолжал баловать дикими историями.
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Драган Стойкович Китайский футбол
Новости. Футбол
17 августа 2017, четверг
16:05 Источник: «Зенит» интересуется защитником «Бетиса» Пессельей
15:47 В «Халл Сити» сообщили, что Абель Эрнандес пропустит полгода из-за травмы
15:34 Бартомеу: хочу поблагодарить Паулиньо за то, что принял предложение «Барселоны»
15:13 ФИФА назвала имена претендентов на звание тренера года
12:30 Каррера: «Спартак» продолжает работать над ошибками. Работаем-работаем-работаем
12:21 Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес решил завершить игровую карьеру
12:17 Китайский клуб перекрасил стадион в золотой цвет и выиграл 5 матчей подряд
12:07 Агент: Гончаренко хочет видеть Стоцкого в ЦСКА
12:06 Румменигге: «Бавария» не хочет продавать Саншеша, мы продолжаем верить в него
11:59 Скрипченко определился с помощниками в «Анжи»
11:41 Заммер раскритиковал Усмана Дембеле из-за его поведения
11:38 «Ювентус» отклонил третье предложение «Челси» по Алексу Сандро
11:33 Капитан «Ганновера» из-за травмы выбыл из строя ориентировочно до конца года
11:26 Менеджер «Барселоны»: контракт Месси? Вопрос ясен, но он в компетенции Бартомеу
11:26 Газизов: даже комментировать интерес ЦСКА к Стоцкому не хочется
11:25 «Спартак» готовится к матчу с «Локомотивом» в полном составе
10:54 Дембеле останется во Франции, пока не будет оформлен трансфер в «Барселону»
10:50 В «Баварии» не исключают участия Нойера в матче с «Байером»
10:47 «Урал» поблагодарил Лунгу за 7 лет в клубе и пожелал удачи в «Аланьяспоре»
10:40 «ПСЖ» опубликовал фото смеющегося Неймара после поражения «Барселоны»
10:38 Роиг: с покупкой Бакки трансферная кампания «Вильярреала» закончилась
10:31 «Манчестер Юнайтед» подождёт с покупкой вингера до января
10:27 «Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Куадрадо
10:18 В. Федотов: футболисты «Оренбурга» обладают сумасшедшим мастерством
10:13 Зидан не считает «Реал» фаворитом в чемпионате Испании
10:01 Растерянный Месси, семья Роналду на трибуне — в фотообзоре «Реал» — «Барселона»
09:52 Кецбая покинул «Оренбург», новым главным тренером назначен Федотов
09:36 Роббен: не уверен, что до конца можно осознать, насколько на тебя повлиял Терри
09:31 Эффенберг: игра с «Баварией» в 1-м туре является для «Байера» преимуществом
09:30 К.-П. Боатенг: не хочу играть за «Лас-Пальмас», семья – на первом месте
09:30 Диего Коста: моя судьба определена, я должен играть в «Атлетико»
09:28 Зидан сравнялся с дель Боске по титулам, уступая лишь Муньосу и Моловни
09:28 Заммер: «Бавария» приняла очень правильное решение с назначением Салихамиджича
09:15 Томас Мюллер: предсезонная подготовка служит стимулом для меня
09:14 Нападающий «СКА-Хабаровск» Кобялко продолжит карьеру в «Балтике»
09:14 Вальверде: Луис Суарес? Надо дождаться результатов обследования
09:13 Папастатопулос: У. Дембеле не может просто делать то, что хочет
09:12 Зидан: Иско может быть больно, но впереди более 65 матчей
09:11 «Гремио» победил «Крузейро» в 1/2 Кубка Бразилии, Луан провёл на поле весь матч
09:11 Фавр: у «Ниццы» остаётся надежда на ответный матч с «Наполи»
09:10 Хёведес может продолжить карьеру в Англии
09:09 Тренер «Астаны»: практически все удары по нашим воротам обернулись голами
09:04 Менеджер «Барселоны»: мы близки к приобретению Коутиньо и У. Дембеле
08:48 Глава «Спортинга» дисквалифицирован на полгода за плевок в коллегу из «Ароки»
08:43 Роджерс: «Селтик» устроил фантастическое представление, забив пять голов
Все новости RSS
Партнерский контент