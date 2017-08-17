Китайский клуб перекрасил стадион в золотой цвет и выиграл 5 матчей подряд

Руководство китайского клуба «Гуанчжоу Фули», выступающий в Суперлиге, решило перекрасить стадион в золотой цвет, отказавшись от традиционного синего. Об этом сообщает The Sun.
Решение об этом было принято в связи с тем, что команда не побеждала на своём поле на протяжении четырёх месяцев, а золотой цвет по фэншую привлекает удачу. Также был изменён цвет лестниц, которые из белых перекрасили в зелёные.
После этого «Гуанчжоу Фули» одержал сразу пять домашних побед подряд, включая игру на Кубок. Подопечные Драгана Стойковича забили 22 гола в этих матчах и пропустили 9.
«После того как мы изменили цвет стадиона, команда выиграла пять матчей и показала высокую результативность. Золотой цвет довольно приятный, теперь его не нужно менять», — сказал Стойкович.
Ближайший матч на своём поле «Гуанчжоу Фули» проведёт 20 августа против «Шаньдун Лунэн». Таблицу китайской Суперлиги можно посмотреть на «Чемпионате».