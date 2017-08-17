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Экс-вратарь «Барселоны» Вальдес решил завершить игровую карьеру

17 августа 2017, четверг. 12:21 Футбол

Бывший голкипер «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес решил повесить бутсы на гвоздь, сообщает Mundo Deportivo.

35-летний Вальдес мог продолжить профессиональную карьеру, поскольку в его услугах были заинтересованы такие клубы, как «Депортиво», «Лас-Пальмас», «Бетис» и лиссабонский «Спортинг». Однако он предпочёл поставить точку в футболе и перебраться в телевизионный бизнес. В его планах программа, в которой он будет интервьюировать бывших футболистов.

Вальдес защищал цвета «Барселоны» с 2002 по 2014 год. За этот отрезок времени он, в частности, 6 раз выиграл чемпионат Испании (сезон- 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13), трижды – Лигу чемпионов (сезон- 2005/06, 2008/09, 2010/11), дважды — Кубок страны (сезон-2008/09, 2011/12) и клубный чемпионат мира ( 2009, 2011). В составе сборной Испании он становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012). После «Барселоны» он играл за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро».

«Депортиво» заинтересован в услугах Вальдеса
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол ФК Барселона Виктор Вальдес
Новости. Футбол
17 августа 2017, четверг
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