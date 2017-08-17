Хуммельс присоединился к благотворительной акции Маты

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттс Хуммельс присоединился к благотворительной акции полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты и будет жертвовать 1% своей зарплаты в коллективный фонд «Общая цель», созданный для помощи футбольным благотворительным организациям по всему миру и детям из неблагополучных семей.
«Как только я услышал об «Общей цели», я понял, что это шанс для футбола улучшить наш мир, и захотел стать частью всего этого. Благодаря этому 1% от зарплаты мы сможем создать мост между футболом и его влиянием на общество по всему миру», — приводит слова Хуммельса The Telegraph.
Мата будет жертвовать один процент от зарплаты на благотворительность