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Хуммельс присоединился к благотворительной акции Маты

17 августа 2017, четверг. 16:43 Футбол

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттс Хуммельс присоединился к благотворительной акции полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты и будет жертвовать 1% своей зарплаты в коллективный фонд «Общая цель», созданный для помощи футбольным благотворительным организациям по всему миру и детям из неблагополучных семей.

«Как только я услышал об «Общей цели», я понял, что это шанс для футбола улучшить наш мир, и захотел стать частью всего этого. Благодаря этому 1% от зарплаты мы сможем создать мост между футболом и его влиянием на общество по всему миру», — приводит слова Хуммельса The Telegraph.

Мата будет жертвовать один процент от зарплаты на благотворительность
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Манчестер Юнайтед Матс Хуммельс Хуан Мата
Новости. Футбол
17 августа 2017, четверг
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