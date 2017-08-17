Объявлены имена 24 претендентов на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА

Объявлены 24 претендента на награду лучшему футболисту 2017 года по версии Международной федерации футбола.
Список кандидатов, который был определён группой легенд ФИФА, выглядит следующим образом: Пьер-Эмерик Обамейянг («Боруссия» Дортмунд), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Эден Азар («Челси»), Златан Ибрагимович (свободный агент, предыдущий клуб «Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Барселона»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н'Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Марсело («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Неймар («Барселона»/«ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Алексис Санчес («Арсенал»), Луис Суарес («Барселона») и Артуро Видаль («Бавария»).
Обладатель награды определится путём голосования тренеров и капитанов национальных сборных, а также СМИ и болельщиков. Голосование закончится 7 сентября. Список из трёх номинантов на приз лучшему игроку года по версии ФИФА станет известен в середине сентября. Церемония вручения наград ФИФА состоится 23 октября в Лондоне.