Пашалич: непросто, когда ты выучил язык и подружился со всеми, но должен уходить

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, выступающий за московскую команду на правах аренды из «Челси», рассказал о сложностях адаптации в разных странах. «Челси» приобрёл 22-летнего хорвата в 2014 году и помимо «Спартака» отдавал его в аренду «Эльче», «Монако» и «Милану».
«Адаптироваться к новой обстановке сложно. Всегда непросто, когда ты заканчиваешь сезон, подружился с новыми партнёрами, выучил язык, но должен уходить. Ты только выучил что-то новое, однако знаешь, что черед один или два месяца должен отправиться в новую страну, государство, клуб.
В «Эльче» я хорошо играл, но у клуба были финансовые проблемы, и он вылетел в низший дивизион, у меня же были высокие амбиции. В «Монако» я пропустил полгода из-за травмы, и в клубе не стали ждать моего восстановления. Что касается «Милана», то там на меня больше всего рассчитывали, но возникли проблемы из-за продажи клуба и новых владельцев. Они решили привлечь более дорогих и опытных игроков", — цитирует Пашалича Vecernji List.