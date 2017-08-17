Жемалетдинов: «Рубину» очень важно выиграть матч с «Анжи»

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РФПЛ с «Анжи» (19 августа).
«Что думаю об „Анжи“? Нас больше волнует наша игра. Нам нужно выиграть этот матч. Победа будет очень важна для нас. Будем стараться подниматься вверх по турнирной таблице. Каждая игра для нас важна, независимо от того, фаворит это или нет. На каждую игру настраиваемся одинаково, каждую игру стараемся выиграть.
Пять человек из „Рубина“ попали в расширенный состав сборной России? Конечно, каждый должен доказывать. Для любого цель — попасть в сборную России, на чемпионат мира. Все стараются», — цитирует Жемалетдинова сайт «Рубина».
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