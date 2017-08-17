«Шальке» на матче с «РБ Лейпциг» предложит бесплатное пиво болельщикам от 16 лет

Болельщики «Шальке» на матче 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2017/18 с «РБ Лейпциг» смогут получить пиво бесплатно, сообщает Derwesten.
Данная акция посвящена продлению клубом спонсорского контракта с пивоваренным завод Veltins, имя которого носит домашний стадион «Шальке».
Бесплатное пиво сможет получить каждый болельщик в возрасте 16 лет и старше, пришедший на стадион «Фельтинс-Арена» 19 августа.
Купон на бесплатный пенный напиток будет будет вручаться болельщикам «Шальке» при входе на стадион.
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