Источник: «Спартак» договорился с «Миланом» о трансфере Ньянга за € 18 млн

«Спартак» и «Милан» достигли договорённости о переходе в российский клуб нападающего итальянской команды М'Байе Ньянга, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Также красно-белые договорились о финансовые условиях с самим футболистом. Зарплата французского форварда в «Спартаке» составит € 3 млн плюс бонусы. Контракт будет рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составит € 18 млн. Завтра 22-летний Ньянг пройдёт медобследование для «Спартака».
Как сообщает сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с Ньянгом обозначил большой интерес к нему и желание сделать ключевым игроком команды.
«Спартак» почти договорился о переходе М'Байе Ньянга