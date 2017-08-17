«Брага» одержала волевую победу над чемпионом Исландии в квалификации ЛЕ

Португальская «Брага» одержала волевую победу над исландским клубом «Хабнарфьордюр» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Хабнарфьордюре на стадионе «Каплакрикавёллур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В концовке первого тайма полузащитник Халлдор Бьёрнссон вывел действующих чемпионов Исландии вперёд, однако в середине второй половины игры нападающий португальцев Паулинью сравнял счёт, а на 79-й минуте серб Никола Стоилькович принёс «Браге» победу.
Ответная игра между командами пройдёт в Португалии 24 августа.
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