ЦСКА поздравил Щенникова с рождением дочери

Сегодня днём в семье защитника ЦСКА Георгия Щенникова родилась дочь, которую назвали Ульяной. С этим событием 26-летнего футболиста поздравил его клуб.
«Сейчас мама и девочка чувствуют себя хорошо. Вес Ульяны — 3280 г, рост — 51 см. Руководство и коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды поздравляют Георгия и его супругу Диану и желают всей семье огромного счастья и крепкого здоровья!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «армейцев».
Щенников дебютировал за основной состав ЦСКА в 2008 году и провёл 260 матчей.
Щенников — о голе: подумал — вдруг мяч прилетит мне в ногу? Так и получилось!