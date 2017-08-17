«Милан» со счётом 6:0 разгромил «Шкендию», «Марсель» сыграл вничью с «Домжале»

«Милан» на «Сан-Сиро» со счётом 6:0 разгромил «Шкендию» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Дублями в составе россонери отметились Андре Силва и Риккардо Монтоливо, ещё по голу забили Фабио Борини и Лука Антонелли.
Стоит отметить, что последний раз с таким счётом «Милан» побеждал в европейских турнирах в октябре 1993 года в матче Лиги чемпионов против «Копенгагена».
«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Домжале» (1:1). В начале игры Амедей Ветрих вывел словенскую команду вперёд, однако в середине второго тайма Морган Сансон сравнял счёт.
В других матчах плей-офф квалификации Лиги Европы «Легия» не сумела одолеть «Шериф» (1:1), а «Аустрия» переиграла «Осиек» (2:1).
Ответные матчи в парах пройдут 24 августа.
«Атлетик» обыграл «Панатинаикос», уступая 0:2 к середине второго тайма