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«Милан» со счётом 6:0 разгромил «Шкендию», «Марсель» сыграл вничью с «Домжале»

17 августа 2017, четверг. 23:39 Футбол

«Милан» на «Сан-Сиро» со счётом 6:0 разгромил «Шкендию» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Дублями в составе россонери отметились Андре Силва и Риккардо Монтоливо, ещё по голу забили Фабио Борини и Лука Антонелли.

Стоит отметить, что последний раз с таким счётом «Милан» побеждал в европейских турнирах в октябре 1993 года в матче Лиги чемпионов против «Копенгагена».

«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Домжале» (1:1). В начале игры Амедей Ветрих вывел словенскую команду вперёд, однако в середине второго тайма Морган Сансон сравнял счёт.

В других матчах плей-офф квалификации Лиги Европы «Легия» не сумела одолеть «Шериф» (1:1), а «Аустрия» переиграла «Осиек» (2:1).

Ответные матчи в парах пройдут 24 августа.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Милан
Милан, Италия
6 : 0
Шкендия
Тетово, Македония
1:0 – Силва – 13, 2:0 – Монтоливо – 25, 3:0 – Силва – 27, 4:0 – Борини – 67, 5:0 – Антонелли – 68, 6:0 – Монтоливо – 85
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Домжале
Домжале, Словения
1 : 1
Марсель
Марсель, Франция
1:0 – Ветрих – 12, 1:1 – Сансон – 63
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
1 : 1
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 – Хямяляйнен – 76, 1:1 – Байала – 87
Лига Европы. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2017, четверг. 21:45 МСК
Осиек
Осиек, Хорватия
1 : 2
Аустрия В
Вена, Австрия
1:0 – Эжупи – 15, 1:1 – Моншайн – 26, 1:2 – Хольцхаузер – 59
«Атлетик» обыграл «Панатинаикос», уступая 0:2 к середине второго тайма
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аустрия Домжале Легия Марсель ФК Милан Шериф
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