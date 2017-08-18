«Эвертон» — «Хайдук»: во время матча на трибунах произошли беспорядки

Во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Эвертон» — «Хайдук» (2:0) на гостевом секторе стадиона «Гудисон Парк» вспыхнули беспорядки, сообщает Mirror.
Всё началось после гола защитника «ирисок» Майкла Кина в первом тайме. Фанаты хорватской команды попытались выбежать на поле, чтобы добраться до местных болельщиков. Арбитр был вынужден остановить матч, в то время как полиция и стюарды пытались успокоить приезжих фанатов. Игра возобновилась несколько минут спустя.
Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».