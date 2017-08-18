Габи призвал Диего Косту уважать интересы «Челси»

Капитан «Атлетико» Габи призвал нападающего «Челси» Диего Косту уважать лондонский клуб. В настоящее время Коста пребывает в Бразилии, где ожидает своего трансфера в «Атлетико». Ранее «Челси» направил игроку требование вернуться в Лондон, чтобы начать тренировки.
«Насколько мне известно, „Атлетико“ хочет приобрести Косту. Диего также хочет перейти к нам. Безусловно, при этом не стоит забывать и об интересах „Челси“. Нужно уважать клуб, игроком которого являешься, и постараться уйти без скандала», — приводит слова Габи Sky Sports.
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