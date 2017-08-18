Фавр: Балотелли и Снейдер вернулись в строй

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр сообщил, что нападающий Марио Балотелли и полузащитник Уэсли Снейдер восстановились от повреждений, но из предосторожности могут не выйти в основе на матч с «Генгамом» в Лиге 1.
«И Балотелли, и Снейдер вернулись. Но я не знаю, выйдут ли они в стартовом составе на матч с «Генгамом». Травма Марио была очень неприятной. Если он, к примеру, отыграет 70 минут, а затем выйдет на поле во встрече с «Наполи», это может быть опасно.
Что касается Снейдера, то мы с ним поговорим. Он чувствует себя хорошо, но вернулся к интенсивным тренировкам не так давно, будет заниматься сегодня и завтра. Его возвращение в строй проходит очень быстро, особенно учитывая 100-процентное желание», — приводит слова Фавра официальный сайт «Ниццы».