Воспитанник «Зенита» Чеминава перешёл в «КуПС»

Защитник Игорь Чеминава, являющийся воспитанником «Зенита», продолжит карьеру в Финляндии. 26-летний футболист подписал контракт с «КуПС». Об этом говорится на сайте финской команды. Чеминава подписал контракт до конца 2017 года, с возможностью продления ещё на год.
«Я кое-что знаю о финском футболе. Два года назад я играл за эстонский «Калев» и в товарищеских матчах встречался с «Хонкой» и «ХИФК». Думаю, смогу быстро адаптироваться в новой команде, а тренер решит, где мне играть», — сказал Чеминава.
На протяжении карьеры Игорь Чеминава также выступал за «Сибирь», «Динамо» СПб» и «Витязь», который он покинул в 2017 году.
Чеминава: счастлив, что дебют оказался победным
19-летний защитник "Зенита", чей дебют в Премьер-Лиге состоялся в Грозном в матче первого тура против "Терека", дал эксклюзивное интервью "Чемпионат.ру".